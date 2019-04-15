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5 أنواع من الأطعمة تقي من خطورة «القاتل الصامت»

5 أنواع من الأطعمة تقي من خطورة «القاتل الصامت»
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تواصل – وكالات:

يحذر الأطباء من خطورة ارتفاع ضغط الدم، حيث يمكن أن يتسبب بالجلطات والنوبات القلبية وبالتالي الوفاة، ويطلق عليه “القاتل الصامت”.

وينصح الأطباء باتخاذ خطوات من شأنها خفض مستويات الضغط المرتفع، ومن هذه الخطوات معرفة بعض الأطعمة والمأكولات التي من شأنها إعادة الضغط إلى مستوياته الطبيعية وهي:

  1. الثوم
    يحتوي الثوم على المضاد الحيوي الطبيعي “أليسين”، الذي ارتبط طبياً بتحسين ضغط الدم بصورة كبيرة.
    وينصح خبراء التغذية بأن يتم تناول الثوم نيئاً مع زيت الزيتون وعصير الليمون.
  2. الشمندر الأحمر (البنجر):
    يحتوي الشمندر الأحمر أو البنجر على النيترات التي تعمل على تمدد وتوسع الأوعية الدموية؛ الأمر الذي يقلل من ضغط الدم، ويُوصى بتناول عصير الشمندر المخلوط مع الجزر والبرتقال والزنجبيل، ويمكن خلطه مع سلطة الخضار.
  3. الرمان
    الرمان له فوائد عديدة تساعد في تحلل ومنع تشكل اللويحات في الأوردة والشرايين؛ الأمر الذي يساعد في تحسين صحة القلب بشكل عام، وينصح اختصاصيو التغذية أيضاً بخلط حبات الرمان مع اللبن الطبيعي وشرب كأس صغيرة يومياً من عصير الرمان من دون إضافة السكر.
  4. الأغذية التي تحتوي على المغنيسيوم

تحتاج العضلات إلى المغنيسيوم من أجل التمدد بعد انقباضها، وقد تساعد مع الحماية من ضغط الدم، ويمكن الحصول على المغنيسيوم من الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب الصغير أو الحبوب مثل الكينوا والأرز البني والمكسرات والبذور.

  1. الأغذية التي تحتوي على الألياف

ومن هذه الأغذية العصيدة، أو حساء الشعير، والمكسرات، والفواكه، والخضار، وتعتبر كلها مصادر جيدة للألياف، التي تساعد على خفض مستويات ضغط الدم، بالإضافة إلى مساعدة الجهاز الهضمي في أداء وظائفه.

ويساعد الكرفس على وجه الخصوص في توسيع الأوعية الدموية، كما يساعد الشوفان على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم.

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