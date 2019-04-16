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فرص عمل لحملة الدبلوم بمستشفى الملك عبدالله الجامعي.. طريقة التقديم

فرص عمل لحملة الدبلوم بمستشفى الملك عبدالله الجامعي.. طريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، توفر وظائف هندسية وإدارية لحملة الدبلوم فما فوق؛ للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (مهندس مشروع أول، وأخصائي أمن ثالث، وأخصائي ترفيه ثانٍ، وأخصائي ثالث تخطيط المواد).

الوظائف:
1 – مهندس مشروع أول (Project Engineer I):
– درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، أو الهندسة المدنية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية، أو علوم الحاسب الآلي، أو أي تخصص هندسي ذي صلة مع خبرة 4 سنوات.
– مسجل لدى الهيئة السعودية للمهندسين.

2 – أخصائي أمن ثالث (Security Specialist III).
– درجة الدبلوم (لمدة سنتين) في الدراسات الأمنية أو تخصص ذي صلة مع خبرة 6 سنوات.
– أو درجة الدبلوم (لمدة ثلاث سنوات) في الدراسات الأمنية، أو تخصص ذي صلة مع خبرة 4 سنوات.

3 – أخصائي ترفيه ثان (Recreational Specialist II):
– درجة البكالوريوس في علوم الرياضة والأنشطة البدنية، أو علوم الفن، أو شهادة في مجال ذي صلة مع خبرة لا تقل عن سنتين.

4 – أخصائي ثالث تخطيط المواد (Materials Planning Specialist III):
– درجة الدبلوم (لمدة عامين) في إدارة سلسلة التوريد أو ما يعادلها مع خبرة 6 سنوات.
– أو درجة الدبلوم (لمدة ثلاث سنوات) في إدارة سلسلة التوريد أو ما يعادلها مع خبرة 4 سنوات.
– أو درجة البكالوريوس في إدارة سلسلة التوريد أو ما يعادلها (لا يشترط وجود خبرة سابقة).

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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