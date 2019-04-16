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وظائف لحملة البكالوريوس بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

وظائف لحملة البكالوريوس بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
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تواصل – الرياض:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول (KAUST) عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق بعدة مجالات من ذوي الخبرة؛ للعمل بمسمى (أخصائي سلامة البحوث، ومهندس تصميم، وأخصائي صحة صناعية)؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1 –أخصائي سلامة البحوث(Research Safety Specialist):
– درجة البكالوريوس في الأحياء أو الكيمياء أو الهندسة أو العلوم البيئية أو تخصص ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الصحة والسلامة أو مختبرات البحوث، أو المختبرات الطبية الحيوية، أو مجال ذي صلة.

2 –مهندس تصميم(Design Engineer):
– درجة البكالوريوس في هندسة التصميم أو الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الإلكترونية.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في بيئة تصميم، أو غيرها من مجال ذي صلة.

3 –أخصائي صحة صناعية(Industrial Hygienist):
– درجة البكالوريوس في الصحة الصناعية أو علم الأحياء، أو الهندسة، أو علوم البيئة، أو تخصص ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الصحة الصناعية، أو مجال ذي صلة.

موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/04/15م، ولمعرفة بقية الشروط والتفاصيل الكاملة، وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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