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الغرامة والتشهير بصاحب منشأة عرضت «زعفران» مغشوشاً في الدمام

الغرامة والتشهير بصاحب منشأة عرضت «زعفران» مغشوشاً في الدمام
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تواصل – الدمام:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار صاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة السلع والمنتجات الاستهلاكية بمدينة الدمام، بالغرامة والتشهير؛ وذلك إثر ثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض كميات من منتج الزعفران المغشوش غير المطابق للمواصفات والمقاييس.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار (88) عبوة زعفران (5) غرامات مغشوشة وذلك للاشتباه في مخالفتها للمواصفات السعودية حيث تم إرسال عينات إلى مختبرات متخصصة حيث أظهرت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، واحتواءها على عدد من الألوان الصناعية الغذائية؛ وبناء عليه تم ضبط ومصادرة الكميات لإتلافها وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

 

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