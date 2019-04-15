«الوطني لسلامة الطرق»: 70% لا يستخدمون كراسي الأطفال في السيارات

تواصل – فريق التحرير:

أظهر استفتاء أجراه المركز الوطني لسلامة الطرق أن الغالبية العظمى بنسبة 70% لا يستخدمون كراسي الأطفال، ويجهلون أهميتها، بينما النسبة المتبقية تستخدم كراسي الأطفال في السيارات.

وكان المركز قد أجرى استفتاءً، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، خلال الآونة الأخيرة، طرح من خلاله سؤالاً شارك فيه أكثر من 3500 متابع.

يُذكر أن المركز الوطني ومنذ انطلاقه في شهر أكتوبر لعام 2018 بدأ في نهج التوعية، بالتعاون مع شركائه من كافة الجهات الحكومية والمهتمين بالسلامة المرورية، ابتدأ بالحملة الأولى للتوعية بخطورة استخدام الهاتف أثناء القيادة “ردّك يضرك”، ثم حملة كراسي الأطفال، ثم وسم “درب السلامة”، الذي يجمع كل حملات المركز وشركائه السابقة والمستقبلية.