جازان.. تحليل طبي ينتهي بإصابة يد مسن ووصولها لهذه الحالة

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تواصل – جازان:

أحالت مديرية الشؤون الصحية بجازان شكوى مواطن للتحقيق فيها بعدما تعرض لمضاعفات وتورم نتيجة تحليل في مستوصف حكومي بمدينة جازان.

وقال المواطن: “ذهبت لعمل تحليل دم في المركز الصحي بحي الصفا، فقام مركز الصفا بتحويلي إلى مركز حي الجبل، لعمل تحليل الدم هناك وذهبت إلى مركز حي الجبل، وعملت تحليل الدم”.

وتابع: “لكن حصل خطأ طبي من قِبل الممرضة التي قامت بسحب الدم من يدي؛ حيث إن هذا الأمر تسبّب في انتفاخ يدي وتورّمها، وأخبرت أحد المعنيين في المستوصف بداية الأمر، وقال ضع ثلجاً”.

وأكد أنه تقدم ببلاغ عبر الرقم (937)، وقدم المعلومات كافة إلى وزارة الصحة مع صور ليده المتورمة، وقاموا بفتح بلاغ.

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