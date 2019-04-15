«العمل» تغرم منشأة شغلت «مواطنات» بجوار وافدين في مكة

تواصل – مكة المكرمة:

غرَّمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، منشأة لتقديم الوجبات السريعة بمكة المكرمة، وألزمتها بإزالة عدة مخالفات تتعلق بتنظيم عمل المرأة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل مكة المكرمة، تلقت بلاغاً حول قيام منشأة تقديم أغذية بتشغيل موظفات سعوديات بجوار وافدين آخرين.

وأشار إلى أن فرق التفتيش وقفت ميدانياً على الموقع، وضبطت عدة مخالفات تتعلق بعدم وجود أقسام منفصلة لعمل النساء، وعدم توفير مكان مخصص ومهيأ للراحة والصلاة للموظفات.

وتابع أبا الخيل أنه جرى إلزام المنشأة بإزالة المخالفات المتعلقة بتنظيم عمل المرأة فوراً، وإيقاع غرامة مالية تتجاوز 40 ألف ريال بحق المنشأة.