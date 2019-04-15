وفاة شخص وإصابة آخر إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء بمكة (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

تسبب انهيار مبنى تحت الإنشاء بمخطط ربوة مكة، ظهر اليوم الاثنين، في وفاة شخص وإصابة آخر تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة الثالثة عشرة والدقيقة الخامسة والخمسين من اليوم الاثنين الموافق العاشر من شهر شعبان ورد بلاغ مفاده وقوع حادث انهيار لمبنى تحت الإنشاء بمخطط ربوة مكة.

وأضاف أن الحادث كان عبارة عن انهيار حديد التسليح لسقف مبنى قيد الإنشاء تقدر أبعاده بـ(20*10)م أثناء القيام بعملية صب الخرسانة، نجم عن الحادث وفاة شخص وإصابة آخر من العاملين المتواجدين أسفل السقف المنهار، وجرى إخراجهما عن طريق وحدات الإنقاذ، فيما باشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث تنسيقاً مع الجهات ذات العلاقة.