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وفاة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل أموال في الباحة

وفاة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل أموال في الباحة
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تواصل – الباحة:

أسفر انقلاب سيارة نقل أموال في الباحة، اليوم الاثنين، عن وفاة 3 أشخاص، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث على الفور.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي صالح الزهراني: أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب سيارة من نوع “جي إم سي”، وكان وقت البلاغ في تمام الساعة 13:13 بعد ظهر اليوم على الرقم الموحد 997 في العقيق طريق المطار.

وأضاف “الزهراني” أنه تم توجيه فرقتين من الهلال الأحمر، وفرقة من الصحة للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود ثلاث حالات وفاة بعد الكشف عليها بالموقع من قبل الفِرَق الإسعافية، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة.

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