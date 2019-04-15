«التحالف»: إسقاط 11 طائرة حوثية حاولت استهداف مجلس النواب اليمني

تواصل – وكالات:

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم إسقاط 11 طائرة حوثية كانت تحاول استهداف مجلس النواب اليمني، في سيئون، ورحَّب التحالف بانعقاد مجلس النواب اليمني في مدينة سيئون، وأكد أنه يمثل عزلة لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف التحالف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن عدد الصواريخ التي استُهدفت بها المملكة 71 ألفاً و96 مقذوفاً عشوائياً، وقال إنه تم إعادة تأهيل 118 طفلاً جندتهم ميليشيا الحوثي وتسليمهم إلى الحكومة اليمنية.

وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى أن القوات الشرعية تواصل التقدم في جميع الجبهات بدعم من التحالف، وقال إنه تمت معالجة تصاريح دخول المساعدات الإنسانية باحترافية عالية، وتابع أن ميليشيا الحوثي تعرقل جهود التحالف لإيصال المساعدات الإنسانية.

وتابع أن الموانئ اليمنية تعمل بكامل طاقاتها لاستقبال المساعدات الإنسانية، وإنه تم تدمير ورش تصنيع أسلحة ومنصات إطلاق طائرات دون طيار، وأكد أن الميليشيا الحوثية ما زالت تقيم ورش تصنيع الأسلحة في الأحياء السكنية.