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التحقيق في استئصال الغدتين التناسليتين لطفل بالطائف

التحقيق في استئصال الغدتين التناسليتين لطفل بالطائف
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، أن 3 لجان تحقق في واقعة إهمال طبي بمستشفى الملك فيصل بالطائف تسببت في استئصال الغدتين التناسليتين لأحد الأطفال.

وأوضحت المصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق شكلت لجنة لمتابعة قضية الطفل نهار الحارثي، وباشرت التحقيقات مع أشخاص استقبلوا الطفل بالطوارئ.

فيما لا تزال اللجنة التي شكلتها الشؤون الصحية تواصل تحقيقاتها في القضية، فضلا عن لجنة ثالثة تضم المسؤولين في المستشفى؛ والتي من المقرر أن تعلن الملابسات كافة اليوم، بحسب “عكاظ”.

واتهم والد الطفل الفريق الطبي بالمستشفى والمسؤولين بالتسبب في حدوث عاهة مستديمة لطفله، وطالب بالتحقيق والعودة للكاميرات لإثبات رفض التعامل مع الحالة.

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