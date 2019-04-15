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كيف تمد جسمك بالسوائل بطريقة صحية؟

كيف تمد جسمك بالسوائل بطريقة صحية؟
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تواصل – وكالات:

يتألف الجسم البشري من الماء بنسبة تزيد عن النصف. لذا يجب إمداد الجسم بالماء على نحو كاف وباستمرار للبقاء على قيد الحياة. ولكن ما هي كمية الماء اللازمة يومياً؟ وما هي السوائل الأكثر صحية؟

الجمعية الألمانية للتغذية أوضحت أن الماء يتمتع بأهمية كبرى لجسم الإنسان، ويعتبر أساسياً للخلايا وسوائل الجسم، ويعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم، ونقل المواد الغذائية، كما تحتاجه الكلى لطرد السموم من الجسم في صورة البول.

1.5 لتر يومياً
وأضافت الجمعية الألمانية أنه على الشخص البالغ شرب 1.5 لتر من الماء يومياً، مشيرةً إلى أن الجسم قد يحتاج لكمية أكبر من ذلك على سبيل المثال في حال درجات الحرارة المرتفعة، أو البرودة الشديدة، وكذلك عند الإصابة بالحمى والقيء والإسهال.

ويحتاج الجسم أيضاً إلى المزيد من السوائل عند العمل البدني الشاق، أو ممارسة الرياضة.

ومن جانبها أوضحت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريستماير أن المشروبات، التي تسد العطش وتروي الظمأ بشكل جيد، هي الماء، وشاي الأعشاب والفواكه غير المحلى، والعصير المخفف بالماء، مع شربها على مدار اليوم لإمداد الجسم بالسوائل اللازمة على نحو كاف.

العصائر المحلاة بالسكر
وبدورها حذرت أخصائية التغذية العلاجية الألمانية مونيكا بيشوف من الإكثار من عصائر الفواكه المحلاة بالسكر، إذ يُمد الجسم بكميات كبيرة من السكر، فعلى سبيل المثال تحتوي زجاجة المشروبات الغازية على 27 غراماً من السكر لكل 250 مللي لتر، ما يعادل 7 مكعبات سكر في كوب واحد.

وأوضحت بيشوف أن إمداد الجسم بالسكريات بنسبة عالية وبشكل متكرر، يمهد الطريق لزيادة الوزن والسِمنة، وغيرها من الأمراض المرتبطة بها مثل السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن شرب المشروبات الغازية بشكل متكرر يرفع خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

وأشارت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه شفارتاو إلى أن المشروبات الخالية من السكر Zero أو المحتوية على السكر بنسبة خفيفة Light لا تحتوي في الغالب على سكر، أو سعرات حرارية، ولكنها تحتوي على مواد تحلية، تؤثر بالسلب على فلورا الأمعاء عند تناولها بإفراط.

وأضافت شفارتاو أن الشاي الأخضر والشاي الأسود والقهوة تندرج ضمن المشروبات، التي تمد الجسم بالسوائل شأنها في ذلك شأن الماء، طالما أنها لا تحتوي على السكر، لكنها في الوقت ذاته ليست بديلاً للماء.

ولأن هذه المشروبات تحتوي على مواد منشطة ومنعشة مثل الكافيين والثيوبرومين، فلا بأس من أن يتناولها البالغ بمعدل 3 إلى 4 أكواب في اليوم.

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