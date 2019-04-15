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بالفيديو.. وزير باكستاني: نضحي بكل شيء لأجل الحرمين الشريفين

بالفيديو.. وزير باكستاني: نضحي بكل شيء لأجل الحرمين الشريفين
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تواصل – متابعات:

أكد وزير الدولة للشؤون الداخلية الباكستاني شهريار أفريدي، أنه والباكستانيين من كل أطيافهم في خدمة الحرمين الشريفين.

وقال خلال لقائه بإمام الحرم المكي الشيخ عبد الله بن عواد الجهني، على هامش أعمال مؤتمر رسالة الإسلام في دورته الرابعة، بمشاركة علماء من عدد من الدول العربية والإسلامية، إنه والباكستانيين سيضحون بكل شيء لأجل الحرمين الشريفين.

وثمن إمام الحرم المكي تصريحات أفريدي، وأكد له أن باكستان في وجدان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

 

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