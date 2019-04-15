أنباء عن محاولة الجيش السوداني فض اعتصام القيادة العامة.. 20 مدرعة بدأت المهمة

تواصل – وكالات:

بدأت قوة عسكرية من الجيش السوداني تتكون من أكثر عشرين سيارة عسكرية ومدرعة، اليوم الاثنين، في إزالة الحواجز التي وضعها المعتصمون بشارع الجامعة لحمايتهم من أي هجوم في مقر اعتصام وزارة الدفاع في الخرطوم.

وقال شهود عيان إن عشرات الجنود بدأوا في إزالة الحواجز الإسمنتية والحجارة، وطلبوا من لجان التفتيش التراجع، لكن المعتصمين رفضوا الأمر، ووقفوا أمام القوة العسكرية مشكلين حزام أمان أمام البوابة الشرقية للجامعة.

فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين، كافة أطياف الشعب، للانضمام إلى الاعتصام، في ظل محاولات الجيش لفضه.

وبحسب شهود العيان، واصل المعتصمون الهتافات، “حرية، سلام، وعدالة.. الثورة خيار الشعب”.

وكان الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي، طالب في مؤتمر صحفي بإزالة هذه المتاريس لتطبيع الحياة، وأكد في الوقت ذاته أن الجيش لن يفض الاعتصام بالقوة بل سيعمل علي حماية المعتصمين.

ومن ناحية أخرى، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، مرسوما بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان المشتركة، وترقية عدد من الضباط الكبار إلى رتبتي فريق، وفريق أول.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني، اللواء أحمد خليفة الشامي، في بيان صد اليوم: “أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عدداً من المراسيم والقرارات تم بموجبها ترفيع عدد من الضباط إلى رتبتي الفريق أول والفريق، وإعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة”.

وأضاف البيان أنه جرى تعيين “الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر رئيساً للأركان المشتركة، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائباً لرئيس الأركان المشتركة، والفريق أول بحري ركن عبدالله المطري الفرضي مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، والفريق الركن آدم هارون إدريس رئيساً لهيئة العمليات المشتركة”.

كما عين الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق طيار ركن محمد على محمد محمود رئيسا لأركان القوى الجوية، والفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق رئيسا لأركان القوات البحرية، واللواء الركن حذيفة عبدالملك أحمد الشيخ رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية بالإنابة”.

وتابع البيان “ترفيع الفريق طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد علي، والفريق الركن محمد عثمان الحسين، والفريق الركن جمال عمر محمد إبراهيم، والفريق بحري ركن عبدالله المطري الفرطي حامد إلى رتبة الفريق أول، وترفيع كل من اللواء طيار ركن محمد على محمد محمود، واللواء بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق، واللواء د. ركن عبدالرحمن يوسف علي، واللواء الركن عبدالله البشير أحمد الصادق، واللواء الركن محمد على إبراهيم.. إلى رتبة الفريق”.

وكان الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، قد أعلن أمس إنه تمت إحالة الفريق أول عوض بن عوف إلى التقاعد.

وأضاف الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في كلمة تلفزيونية، أنه تم إطلاق سراح جميع الضباط الذين اتهموا بالمشاركة بالتظاهرات الأخيرة.

وأشار إلى أنه تم تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات والأمن، وتشكيل لجنة معنية باستلام أصول حزب المؤتمر الوطني.