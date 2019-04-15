«قياس» يعقد اختبار الحصول على زمالة المحاسبين القانونيين

تواصل – فريق التحرير:

يعقد المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الأسبوع الحالي، اختبار الزمالة الخاص بالهيئة “Socpa”، وذلك عبر مقرات الاختبارات المحوسبة التابعة لمركز “قياس” في مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي ومدير العلاقات والإعلام والاتصال بمركز “قياس” إبراهيم الرشيد أن الاختبار يقيس كفاية الأفراد الذين يرغبون في الحصول على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، من حيث المعرفة النظرية، والقدرة على التطبيق بمهارة، ومدى إدراك المسؤولية المهنية، والصفات السلوكية التي يتعين على المحاسب القانوني التحلي بها.

وأضاف أنه يقبل للتقدم لاختبار الزمالة، الحاصلين على الشهادة الجامعية في تخصص المحاسبة، كما يتعين على من يتقدم للاختبار من غير خريجي أقسام المحاسبة في الجامعات الوفاء ببعض المتطلبات الخاصة التي تحددها لجنة الاختبارات، مشيراً إلى أن الاختبار الذي يتكون من خمس مواد تشمل المحاسبة، المراجعة، الزكاة والضريبة، فقه المعاملات، الأنظمة التجارية، ويستمر الاختبار حتى يوم الأربعاء القادم 12 شعبان 1440هـ.

وبيّن مدير الاتصال والإعلام أن الاختبار سيعقد في المقرات المحوسبة التابعة لمركز “قياس” في المدن التالية “الرياض ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، جدة ، الأحساء ، الدمام ، القصيم ، تبوك ، أبها”.

يذكر أن اختبار الزمالة يأتي ضمن اتفاقية التعاون بين مركز “قياس” وهيئة “المحاسبين القانونيين”، الذي يهدف إلى قيام “قياس” بتنفيذ الاختبار عبر مراكز الاختبارات المحوسبة، لجميع المتقدمين في مختلف مناطق ومدن المملكة.