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خادم الحرمين يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

خادم الحرمين يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
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تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى.

كما حضره من الجانب الأمريكي، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من المسؤولين.

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