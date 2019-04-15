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«بلدي الرياض» يناقش مع الجهات المختصة سبل تطوير «طريق خريص»

«بلدي الرياض» يناقش مع الجهات المختصة سبل تطوير «طريق خريص»
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تواصل-  واس:

ناقش المجلس البلدي لمدينة الرياض سبل تطوير طريق خريص ورفع المعاناة عن سالكي الطريق، وذلك خلال لقاء المجلس بفرع وزارة النقل بمنطقة الرياض.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس المجلس خالد العريدي، أهمية التواصل مع الجهات الخدمية، مؤكدا حرص المجلس على نقل شكاوى المواطنين، بما يساعد على تطوير وتحسين الخدمات البلدية، مطالباً المجلس بمتابعة تطوير وتحسين الطريق وفقًا لقراره المبني على شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، وتوصية الفريق المكلف من المجلس برصد مشكلات الطريق ومتابعتها.

وأشار رئيس بلدي الرياض إلى إحدى التوصيات المهمة من الفريق المكلف، التي تقضي بتنظيم لقاء تشارك فيه الإدارة العامة للطرق والنقل، والإدارة العامة للمرور، وأمانة منطقة الرياض، لوضع حلول قصيرة الأجل وأخرى طويلة المدى تسهم في القضاء على معوقات السير بالطريق.

ونوه إلى أهمية طريق خريص الحيوية لمدينة الرياض وتطويره بالصورة المناسبة وتخديمه بالأرصفة اللازمة، لافتاً إلى وجود تنسيق مع وزارة النقل والأمانة لهذه الغاية.

من جانبه، أوضح مدير عام الطرق والنقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان أن طريق خريص سيتم تطويره قريباً، وذلك من خلال عمل تقاطعات علوية على الطريق، تنفذ ضمن مشروع متوقع تنفيذه خلال ثلاث سنوات.

وفي نهاية اللقاء، أكد وفد المجلس أهمية الإسراع في طرح مشروع تطوير طريق خريص، والاستعجال في التنفيذ، وتحديد المدة الزمنية لذلك، شاكرين ومثمنين جهود وزارة النقل في تطوير شبكة النقل بالمملكة.

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