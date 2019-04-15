«الديرة اللي ما فيها سفارة سعودية وخر عنها».. ناشط كويتي يمتدح دور سفارات المملكة

تواصل – فريق التحرير:

حظي مقطع فيديو بثه ناشط كويتي على انتشار وإعجاب واسعين في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان يروي جهود السفارات والممثليات السعودية في الخارج في إغاثة المتضررين العرب في الخارج، خاصاً بالذكر سفارتي المملكة في دمشق والخرطوم.

وأشار الناشط في حديثه إلى نجاح السفارة السعودية في سوريا قبل عامين من الثورة في إعادة سيارة مواطن كويتي سُرقت منه، وذلك بعد لجوئه إليها إثر فشل استغاثته بسفارة بلاده، وكذلك قيام سفارة المملكة في الخرطوم بإجلاء كويتيين كانوا في رحلة قنص بالسودان ولم يتمكنوا من العودة لبلدهم إثر وقف عدد من خطوط الطيران رحلاتها بسبب الأحداث الأخيرة.

وأشاد المواطن الكويتي بهذه الجهود من السفارات السعودية في الخارج، قائلاً لمتابعيه: “الديرة اللي ما فيها سفارة سعودية وخر عنها.. والله إن السعودية عز للعرب والمسلمين”.

فيما أكد متداولو الفيديو على ما جاء فيه، مشيرين إلى مواقف مماثلة مرت بهم أو بأقرانهم وكانت سفارات المملكة في الخارج في نجدتهم.

وكانت سفارة المملكة في السودان أعلنت إجلاء 7 مواطنين كويتيين من الخرطوم إلى جدة، عبر الخطوط السعودية، أول أمس السبت، وذلك بعد علوقهم في السودان بسبب الأحداث الأخيرة وتوقف الرحلات الجوية لعدد من الخطوط الجوية.