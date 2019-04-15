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قوات الاحتلال تطلق قنابل غاز سام بالخليل.. اختناق عشرات الطلاب والمعلمين

قوات الاحتلال تطلق قنابل غاز سام بالخليل.. اختناق عشرات الطلاب والمعلمين
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تواصل – واس:

أصيب اليوم الاثنين، عشرات الطلاب والمعلمين الفلسطينيين، بحالات اختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني، قنابل الغاز السام في ساحات ومحيط عدد من المدارس بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام بكثافة في ساحات ومحيط وداخل أسوار مدرسة الخليل الأساسية للبنين، وخديجة بنت خويلد الأساسية للبنين، وذو النورين الأساسية للبنين، والهاجرية الأساسية للبنين، وطارق بن زياد الثانوية للبنين، أثناء الطابور الصباحي، مما تسبب بحالة من الرعب في صفوف التلاميذ، وإصابة العشرات منهم ومن المعلمين، بحالات اختناق، عولجوا على الفور ميدانيا.

ونقلت المصادر عن عدد من المعلمين في المدارس، أن مداهمة قوات الاحتلال وإطلاقها قنابل الغاز السام والصوت صوب المدارس المذكورة، وانتشار الغاز في ساحاتها والصفوف، أربك سير العملية التعليمية، وخلق حالة من الرعب في صفوف الطلاب .

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