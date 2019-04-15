رئيس إندونيسيا يؤدي مناسك العمرة.. ويتوجه إلى المدينة

تواصل – واس:

أدى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، والوفد المرافق له اليوم الاثنين، مناسك العمرة.

وكان في استقباله عند باب المسجد الحرام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل، وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

وفي وقت لاحق وصل الرئيس جوكو ويدودو إلى المدينة المنورة اليوم الاثنين, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد, وعدد من المسؤولين.

هذا وقد غادر الرئيس الإندونيسي جدة صباح اليوم، بعد أن أدى مناسك العمرة، حيث كان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر.