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ممرضة تُسعف أمًّا وابنتها تعرضتا لحادث على طريق «المدينة – مكة» (صور)

ممرضة تُسعف أمًّا وابنتها تعرضتا لحادث على طريق «المدينة – مكة» (صور)
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تواصل – المدينة المنورة:

تمكنت ممرضة من منسوبي صحة المدينة المنورة من إنقاذ أم وابنتها، تعرضتا لحادث مروري خطير على طريق “مكة – المدينة المنورة”.

وتعود التفاصيل إلى أن الممرضة كانت في طريقها إلى جدة لعلاج ابنتها، لكنها صادفت الحادث فتوقفت وقدمت الخدمات الإسعافية للأم والطفلة وأوقفت النزيف الذي تعرضتا له، قبل وصول فرق الهلال الأحمر للموقع.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تساهم ممرضات سعوديات في إنقاذ حياة مواطنين ومقيمين خارج أوقات عملهم الرسمي، حيث أنقذت ممرضتان شاباً تعرض لحادث في حائل قبل شهرين، كما شهدت حائل ومناطق أخرى حالات مماثلة.

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