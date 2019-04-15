الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالأسماء.. «الإسكان» تزف بُشرى سارَّة لـ14 ألف أسرة

بالأسماء.. «الإسكان» تزف بُشرى سارَّة لـ14 ألف أسرة

«العمل» تُطلق مبادرة «الأولوية لهم».. تعرف على المستفيدين منها

«العمل» تُطلق مبادرة «الأولوية لهم».. تعرف على المستفيدين منها

«المسند» يتوقع حالة مطرية جديدة تضرب 8 مناطق

«المسند» يتوقع حالة مطرية جديدة تضرب 8 مناطق

مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»

مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»

بالأسماء.. سعوديون يحصدون ميداليات «جنيف للاختراعات»

بالأسماء.. سعوديون يحصدون ميداليات «جنيف للاختراعات»
0

تواصل – متابعات:

حصد ستة من متدربي الكليات التقنية جوائز معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الـ47، خلال مشاركتهم التي تأتي امتدادا لمسابقة الابتكارات التقنية العاشرة التي أقامتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وشارك المتدربون من الكليات التقنية والمعاهد، حيث يتنافس نحو 800 ابتكار من 40 دولة في 21 مجالا من مجالات الصناعة والاتصالات والصحة وغيرها، إضافة إلى مشاركة المنظمات العالمية للاختراع والجهات ذات العلاقة والشركات المتخصصة.

يذكر أن لدى المؤسسة برنامجا لتشجيع الابتكارات من خلال أندية موهوبين في الكليات التقنية، ومن خلال إقامة عدد من المسابقات في المجالات المهنية. وأقامت المؤسسة أخيرا في الأحساء ملتقى للموهوبين على مستوى جميع الكليات والمعاهد كرمت فيه الفائزين بشهادات تقدير ومكافآت مالية وفقاً لصحيفة “مكة”.

الفائزون

1 ماجد الحربي

– الكلية التقنية بالرياض

– الميدالية الذهبية عن ابتكاره كوب تلقائي الفتح والإغلاق

2 عبدالعزيز خوجة

– كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة

– الميدالية الذهبية عن ابتكار حاوية النفايات الذكية

3 علي الشهري

– الكلية التقنية بالدمام

– الميدالية الفضية عن ابتكاره توليد الكهرباء من الرمال

4 عبدالرحمن الحربي

– كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة

– الميدالية الفضية عن ابتكاره المكيف الاقتصادي

5 عايد الحربي

– الكلية التقنية بالرياض

– الميدالية البرونزية عن ابتكاره صندوق النفايات الذكي

6 وليد عبدالقادر

– الكلية التقنية بالمدينة المنورة

– الميدالية البرونزية عن ابتكاره طاولة سهلة التخزين

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

توثيق العقود يحفظ الحقوق
تدوينات حرة

توثيق العقود يحفظ الحقوق

المزيد
هدايا الألم
مقالات

هدايا الألم

المزيد
التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل
تقارير وحوارات

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل

المزيد
تعلمت من مريم بنت عمران!
مقالات

تعلمت من مريم بنت عمران!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>