بالأسماء.. سعوديون يحصدون ميداليات «جنيف للاختراعات»

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حصد ستة من متدربي الكليات التقنية جوائز معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الـ47، خلال مشاركتهم التي تأتي امتدادا لمسابقة الابتكارات التقنية العاشرة التي أقامتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وشارك المتدربون من الكليات التقنية والمعاهد، حيث يتنافس نحو 800 ابتكار من 40 دولة في 21 مجالا من مجالات الصناعة والاتصالات والصحة وغيرها، إضافة إلى مشاركة المنظمات العالمية للاختراع والجهات ذات العلاقة والشركات المتخصصة.

يذكر أن لدى المؤسسة برنامجا لتشجيع الابتكارات من خلال أندية موهوبين في الكليات التقنية، ومن خلال إقامة عدد من المسابقات في المجالات المهنية. وأقامت المؤسسة أخيرا في الأحساء ملتقى للموهوبين على مستوى جميع الكليات والمعاهد كرمت فيه الفائزين بشهادات تقدير ومكافآت مالية وفقاً لصحيفة “مكة”.

الفائزون

1 ماجد الحربي

– الكلية التقنية بالرياض

– الميدالية الذهبية عن ابتكاره كوب تلقائي الفتح والإغلاق

2 عبدالعزيز خوجة

– كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة

– الميدالية الذهبية عن ابتكار حاوية النفايات الذكية

3 علي الشهري

– الكلية التقنية بالدمام

– الميدالية الفضية عن ابتكاره توليد الكهرباء من الرمال

4 عبدالرحمن الحربي

– كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة

– الميدالية الفضية عن ابتكاره المكيف الاقتصادي

5 عايد الحربي

– الكلية التقنية بالرياض

– الميدالية البرونزية عن ابتكاره صندوق النفايات الذكي

6 وليد عبدالقادر

– الكلية التقنية بالمدينة المنورة

– الميدالية البرونزية عن ابتكاره طاولة سهلة التخزين