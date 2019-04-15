الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«العمل» تُطلق مبادرة «الأولوية لهم».. تعرف على المستفيدين منها

«العمل» تُطلق مبادرة «الأولوية لهم».. تعرف على المستفيدين منها

«المسند» يتوقع حالة مطرية جديدة تضرب 8 مناطق

«المسند» يتوقع حالة مطرية جديدة تضرب 8 مناطق

مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»

مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»

حولتها لحسابه بالخطأ.. «مقيم» يعيد لمواطنة 100 ألف ريال

حولتها لحسابه بالخطأ.. «مقيم» يعيد لمواطنة 100 ألف ريال

مصرع أطفال وإلغاء 6 آلاف رحلة طيران بسبب 17 إعصاراً مدمراً بأمريكا

مصرع أطفال وإلغاء 6 آلاف رحلة طيران بسبب 17 إعصاراً مدمراً بأمريكا
0

تواصل – وكالات:

اجتاحت أعاصير مدمرة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد مما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال، وتهدد الأعاصير بهطول أمطار غزيرة على مناطق متعددة من نيويورك وحتى أتلانتا.

وتفصيلاً، قال بوب أورافيك خبير الأرصاد في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن أكثر من 100 مليون شخص من وسط الولايات الأمريكية وحتى الساحل الشرقي تلقوا تحذيرات من عواصف رعدية شديدة وموجة أعاصير أخرى، حسب العربية.

وذكر موقع فلايت أوير لمتابعة حركة النقل الجوي أن نحو ستة آلاف رحلة في الولايات المتحدة ألغيت أو أرجئت، مشيرًا إلى أن معظم المصاعب موجودة في مدن دالاس وتشارلوت وشيكاغو.

وقال أورافيك إنه جرى الإبلاغ عن هبوب 17 إعصارًا في الجنوب من ولاية تكساس وحتى ألاباما.

وقالت متحدثة باسم قائد شرطة منطقة أنجلينا في تكساس إن شقيقين صغيرين (3 و 8 أعوام) لقيا حتفهما عندما سقطت شجرة على سيارة كانا بداخلها في منطقة بولوك.

ولفت نائب قائد شرطة منطقة أواتشيتا بولاية لويزيانا إلى أن صبيا يبلغ من العمر 13 عاماً غرق عندما سقط في قناة صرف صحي غمرتها مياه السيول قرب منطقة مونرو.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. قوة «الإعصار القنبلة» تسقط شرطياً أمريكياً

شاهد.. قوة «الإعصار القنبلة» تسقط شرطياً أمريكياً

طوارئ بعد تفشي الحصبة في بروكلين الأمريكية.. وتطعيمات إجبارية للسكان

طوارئ بعد تفشي الحصبة في بروكلين الأمريكية.. وتطعيمات إجبارية للسكان

بعد إدراجه كمنظمة إرهابية.. واشنطن تحذر من التعامل مع «الحرس الثوري الإيراني»

بعد إدراجه كمنظمة إرهابية.. واشنطن تحذر من التعامل مع «الحرس الثوري الإيراني»

رسمياً.. واشنطن تصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

رسمياً.. واشنطن تصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هدايا الألم
مقالات

هدايا الألم

المزيد
التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل
تقارير وحوارات

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل

المزيد
تعلمت من مريم بنت عمران!
مقالات

تعلمت من مريم بنت عمران!

المزيد
الطوفان القادم (5)
مقالات

الطوفان القادم (5)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>