علماء يتوقعون كارثة مناخية قريبة

تواصل – وكالات:

أكد علماء بجامعة تورنتو الكندية أن ارتفاع درجة حرارة الجو في منطقة يوكون شمال غرب كندا أصبح الأشد منذ عشرة آلاف سنة، وحددوا التاريخ بالكربون المشع، وتحليل النظائر الموجودة في تركيب عينات ماء الجليد الأزلي، من المستنقع المركزي للخث في منطقة يوكون؛ وهو ما سمح لهم بتحديد متوسط درجة الحرارة للأعوام الـ13600 الأخيرة.

وقال الباحثون إن طبقة الجليد الأزلي تعد بمنزلة سجل لهطول الأمطار التي تتوغل عبر طحالب الخث والتربة، وتتجمد على عمق 58 سنتيمترًا تحت سطح الأرض، أي أن كل سنتيمتر من طبقة الجليد يحتوي على مواد ترسبت خلال 20-30 سنة.

ويرتبط تركيب النظائر في عينات الجليد بالأمطار ودرجة حرارة الهواء، وبحسب للباحثين، فإن هذه النتائج تؤكد أن التغيرات المناخية في المنطقة تجري بسرعة استثنائية كبيرة.

ويعتقد الباحثون أن ارتفاع درجات الحرارة قد يسبب عدم استقرار الجليد الأزلي؛ ما سيؤدي إلى تحرُّر كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون.