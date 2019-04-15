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«فيس بوك» تختبر إعادة دمج «مسنجر» في تطبيقها الأساسي

«فيس بوك» تختبر إعادة دمج «مسنجر» في تطبيقها الأساسي
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تواصل – وكالات:

تدرس شبكة فيس بوك دمج خدمة المحادثة الفورية المستقلة “مسنجر” في تطبيقها الأساسي على الأجهزة الذكية.

ونشرت الباحثة جين مانشون وونغ المعروفة بإعادة الهندسة عكسياً لتطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، لقطات لنافذة موقع تويتر وتحتوي على صورة لتطبيق فيس بوك ويحتوي رمز “مسنجر” في أعلى الجانب الأيمن لنافذة التطبيق.

وقالت الباحثة إنه حتى الآن يحتوي قسم “المحادثات” الجديد في نافذة تطبيق “فيس بوك” على وظائف المحادثات الأساسية، في حين يحتاج المستخدم إذا أراد تشغيل الوظائف الأخرى مثل الاتصال الصوتي أو تبادل الصور إلى فتح تطبيق “مسنجر” المستقل.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إعادة دمج خدمة المحادثة في التطبيق الرئيسي لـ “فيس بوك” سيمثل تحولاً لموقف شركة فيس بوك، التي أصرت في عام 2014 على السماح لمستخدمي “مسنجر” بتنزيله كتطبيق مستقل على هواتفهم الذكية من أجل استخدام هذه الخاصية عبر الهواتف.

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