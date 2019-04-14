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متحدث «الإسكان» يوضح معايير فحص الوحدات في السوق العقاري

متحدث «الإسكان» يوضح معايير فحص الوحدات في السوق العقاري
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان المهندس سيف السويلم، أنه يحق لأي مواطن طلب مهندس متخصص من منصة البناء المستدام؛ لفحص الوحدات السكنية في السوق العقاري حال إقباله على شرائها.

وأضاف السويلم في مداخلة على قناة “روتانا خليجية”، إن الفحص يجرى على 7 مراحل بدايةً من الأساسات والدور الأرضي وحتى التسليم النهائي للمنزل ليتم إصدار شهادة في النهاية بجودة المنزل.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والمبادرات، ومنها منصة البناء المستدام التي جرى إطلاقها قبل أشهر من أجل المساهمة في رفع جودة البناء السكني.

وأكد متحدث الإسكان أن منصة البناء المستدام يتوفر بها خدمة فحص الوحدات السكنية تحت الإنشاء وسابقة البناء لضمان مدى جودتها ورفع جودة كفاءة الطاقة بها.

 

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