الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المسند» يتوقع حالة مطرية جديدة تضرب 8 مناطق

«المسند» يتوقع حالة مطرية جديدة تضرب 8 مناطق

مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»

مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»

حولتها لحسابه بالخطأ.. «مقيم» يعيد لمواطنة 100 ألف ريال

حولتها لحسابه بالخطأ.. «مقيم» يعيد لمواطنة 100 ألف ريال

هل يزيد دعم «حساب المواطن» بعد ارتفاع البنزين؟.. توضيح رسمي

هل يزيد دعم «حساب المواطن» بعد ارتفاع البنزين؟.. توضيح رسمي

الخدمة المدنية تُطلق نظاماً لمتابعة أعمال موظفيها.. تعرّف على مميزاته

الخدمة المدنية تُطلق نظاماً لمتابعة أعمال موظفيها.. تعرّف على مميزاته
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الخدمة المدنية عبر مركز ذكاء الأعمال لديها نظاماً مطوراً لتطوير المهام ومتابعة الأعمال والإشراف عليها واستكمال الإجراءات المطلوبة على المهمات المسندة للإدارات والموظفين.

ويتميز نظام إدارة المهام بعدة مميزات منها احتواؤه على مؤشرات وتقارير شاملة لقياس معدل الإنجاز للمهام من حيث المهمة حسب المنجز ومدة العمل عليها والمهام المتأخرة وغيرها من المؤشرات والمعايير التي تساهم في تحقيق قياس معدل الإنجاز.

كما يمتاز هذا النظام بمرونة عالية في تصميم التقارير والمؤشرات من قبل المستخدم للصفحات، وقياس مدة إنجاز المهمة وتحديد المهام ذات الأولوية، مع توفيره للوحة إحصائية تعرض عدد مهام الموظف برسوم بيانية وتقارير توضح حالة المهام الموكلة إليه، ويوفر النظام المؤشرات والتقارير التي يمكن إصدارها بكافة الأنواع والصيغ المناسبة مثل (Excel,PDF)، ومن مميزات هذا النظام أنّه يسهّل الانتقال من العمل الورقي إلى التعاملات الإلكترونية بكفاءة وفعالية عالية مع التحكم والمراقبة في متابعة المهام وكذلك قياس معدّل الإنتاجية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

200 مليون دولار من المملكة والإمارات لسد الاحتياجات الإنسانية العاجلة باليمن

200 مليون دولار من المملكة والإمارات لسد الاحتياجات الإنسانية العاجلة باليمن

«الخدمة المدنية»: لائحة الوظائف التعليمية في مراحلها النهائية

«الخدمة المدنية»: لائحة الوظائف التعليمية في مراحلها النهائية

اختيار شركة سعودية لبناء خط أنابيب غاز في بلغاريا

اختيار شركة سعودية لبناء خط أنابيب غاز في بلغاريا

إعلان إجراءات طرح الوظائف ومقابلات المتقدمين للجهات الحكومية

إعلان إجراءات طرح الوظائف ومقابلات المتقدمين للجهات الحكومية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل
تقارير وحوارات

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل

المزيد
تعلمت من مريم بنت عمران!
مقالات

تعلمت من مريم بنت عمران!

المزيد
الطوفان القادم (5)
مقالات

الطوفان القادم (5)

المزيد
البلوك نعمة !
تدوينات حرة

البلوك نعمة !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>