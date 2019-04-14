الخدمة المدنية تُطلق نظاماً لمتابعة أعمال موظفيها.. تعرّف على مميزاته

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أطلقت وزارة الخدمة المدنية عبر مركز ذكاء الأعمال لديها نظاماً مطوراً لتطوير المهام ومتابعة الأعمال والإشراف عليها واستكمال الإجراءات المطلوبة على المهمات المسندة للإدارات والموظفين.

ويتميز نظام إدارة المهام بعدة مميزات منها احتواؤه على مؤشرات وتقارير شاملة لقياس معدل الإنجاز للمهام من حيث المهمة حسب المنجز ومدة العمل عليها والمهام المتأخرة وغيرها من المؤشرات والمعايير التي تساهم في تحقيق قياس معدل الإنجاز.

كما يمتاز هذا النظام بمرونة عالية في تصميم التقارير والمؤشرات من قبل المستخدم للصفحات، وقياس مدة إنجاز المهمة وتحديد المهام ذات الأولوية، مع توفيره للوحة إحصائية تعرض عدد مهام الموظف برسوم بيانية وتقارير توضح حالة المهام الموكلة إليه، ويوفر النظام المؤشرات والتقارير التي يمكن إصدارها بكافة الأنواع والصيغ المناسبة مثل (Excel,PDF)، ومن مميزات هذا النظام أنّه يسهّل الانتقال من العمل الورقي إلى التعاملات الإلكترونية بكفاءة وفعالية عالية مع التحكم والمراقبة في متابعة المهام وكذلك قياس معدّل الإنتاجية.