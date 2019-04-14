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الطائف.. مواطن يتهم مستشفى حكومياً باستئصال الغدتين التناسليتين لابنه (فيديو)

الطائف.. مواطن يتهم مستشفى حكومياً باستئصال الغدتين التناسليتين لابنه (فيديو)
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تواصل – الطائف:

اتهم مواطن مستشفى حكوميا بالطائف بالتسبب في عاهة مستديمة لابنه بعدما استأصلوا الغدتين التناسليتين الذكريتين، موضحا أن ابنه شعر فجر الأربعاء قبل الماضي بآلام فأخذته والدته لقسم الطوارئ بمستشفى الملك فيصل بالطائف، فشخّص طبيب الطوارئ حالته وطلب منه فتح ملف للعودة له مرة أخرى، مشيراً إلى أنهم في الاستقبال رفضوا فتح ملف له بصورة من كارت العائلة وطلبوا الأصل.

وأشار إلى أن موظفي الاستقبال طلبوا من ابنه الرجوع للمدير المناوب، الذي رفض هو الآخر فتح ملف للطفل بصورة كارت العائلة بحجة أن التعليمات تمنع ذلك، حسب كلام الأب.

وتابع المواطن أن سبب مشكلة ابنه هو انحباس الدم عن الخلايا لمدة 26 ساعة إثر إصابته بالتواء في الغدتين، ما سبّب له غرغرينة، استدعت استئصال الغدتين، مؤكدا أن من المؤسف في الأمر هو إصرار الشؤون الصحية بالمستشفى على المغالطة في الحقائق، مشيراً إلى أنهم أصدروا 3 بيانات منافية للحقيقة، وأنهم أنكروا في أحدها بشكل قاطع أن يكون الطفل زار المستشفى، وأنهم حذفوا هذا البيان لاحقا.

ولفت إلى أن أخطر ما في الموضوع هو معاناة ابنه النفسية التي تفوق المعاناة الجسدية، حتى إنه طلب من والده ألا يخرج في برامج تلفزيونية بسبب إحراجه من زملائه.

 

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