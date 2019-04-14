الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المسند» يتوقع حالة مطرية جديدة تضرب 8 مناطق

«المسند» يتوقع حالة مطرية جديدة تضرب 8 مناطق

مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»

مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»

حولتها لحسابه بالخطأ.. «مقيم» يعيد لمواطنة 100 ألف ريال

حولتها لحسابه بالخطأ.. «مقيم» يعيد لمواطنة 100 ألف ريال

هل يزيد دعم «حساب المواطن» بعد ارتفاع البنزين؟.. توضيح رسمي

هل يزيد دعم «حساب المواطن» بعد ارتفاع البنزين؟.. توضيح رسمي

تصريحات صادمة من زعيم الحزب الحاكم بالهند تجاه المسلمين

تصريحات صادمة من زعيم الحزب الحاكم بالهند تجاه المسلمين
0

تواصل – وكالات:

في تصريحات أثارت حالة من الجدل وانتقادات واسعة، جدد أميت شاه زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند هجومه على اللاجئين المسلمين، وقال إن الحكومة، بزعامة حزب بهاراتيا جاناتا ستجمع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنجلاديش، وتلقيهم في خليج البنغال، في إطار التصعيد ضمن حملة الانتخابات الأسبوع الماضي.

وأثارت تصريحات شاه الذي يعتبر الذراع اليمنى لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، انتقادات من حزب المؤتمر المعارض والأقليات، ووصفها البعض على تويتر، بأنها تمهيد لحملة تطهير عرقي.

ووصف شاه المهاجرين بـ”النمل الأبيض”، وهذا وصف كان قد استخدمه أيضا في سبتمبر الماضي، مثيرا انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال شاه خلال مؤتمر انتخابي في ولاية البنغال الغربية شرقي البلاد حيث بدأ التصويت في الانتخابات العامة الهندية: “المتسللون مثل النمل الأبيض في أرض البنغال”.

وتعمل الهند على ترحيل نحو 40 ألفا من الروهينجا المسلمين المقيمين لديها بعدما فروا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية، حيث تعتبرهم نيودلهي تهديدا أمنيا.

وفي لفتة عنصرية، شدد شاه على ضرورة منح الجنسية الهندية للاجئين الهندوس والبوذيين والجانيين والسيخ من بنجلاديش وباكستان.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

محاكمة بريطانييْن بتهمة محاولة تكرار «مجزرة» نيوزيلندا

محاكمة بريطانييْن بتهمة محاولة تكرار «مجزرة» نيوزيلندا

زعيم قبيلة الفلاته في النيجر يستنجد بالمسلمين لصد عملية التنصير (فيديو)

زعيم قبيلة الفلاته في النيجر يستنجد بالمسلمين لصد عملية التنصير (فيديو)

وصول جثة امرأة بالخطأ من المملكة إلى الهند

وصول جثة امرأة بالخطأ من المملكة إلى الهند

بعد الإفراج عنه.. «فتى البيض»: المسلمون ليسوا إرهابيين

بعد الإفراج عنه.. «فتى البيض»: المسلمون ليسوا إرهابيين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل
تقارير وحوارات

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل

المزيد
تعلمت من مريم بنت عمران!
مقالات

تعلمت من مريم بنت عمران!

المزيد
الطوفان القادم (5)
مقالات

الطوفان القادم (5)

المزيد
البلوك نعمة !
تدوينات حرة

البلوك نعمة !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>