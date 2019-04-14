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«البنوك» توضح الإجراءات المتبعة حال وفاة مستأجر منتج تمويل المركبات

«البنوك» توضح الإجراءات المتبعة حال وفاة مستأجر منتج تمويل المركبات
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تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب “البنوك السعودية” عن الإجراءات المتبعة في حالة وفاة مستأجر منتج التمويل التأجيري للمركبات، وما على ورثة المتوفى القيام به.

وأوضحت البنوك السعودية، أنه في حال وفاة المستأجر، يحق للورثة الشرعيين اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

– أن يتم شراء المركبة من قِبَلهم، وتُطبَّق عليهم إجراءات السداد المبكر.
– اتفاق الورثة فيما بينهم على التنازل عن العقد لمستأجر آخر؛ شريطة موافقة المؤجر على الشروط والأحكام، ومدى انطباق شروط التمويل على المستأجر الجديد.
– إعادة المركبة لمالكها المؤجر دون احتساب غرامة فسخ العقد؛ شريطة عدم وجود أي دفعات مستحقة على المستأجر، وأن تكون المركبة بحالة جيدة.

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