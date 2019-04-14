الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»

مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»

حولتها لحسابه بالخطأ.. «مقيم» يعيد لمواطنة 100 ألف ريال

حولتها لحسابه بالخطأ.. «مقيم» يعيد لمواطنة 100 ألف ريال

هل يزيد دعم «حساب المواطن» بعد ارتفاع البنزين؟.. توضيح رسمي

هل يزيد دعم «حساب المواطن» بعد ارتفاع البنزين؟.. توضيح رسمي

وفاة وإصابة 3 رجال أمن إثر اقتحام سيارة لنقطة تفتيش بحائل

وفاة وإصابة 3 رجال أمن إثر اقتحام سيارة لنقطة تفتيش بحائل

كلية نايف للأمن الوطني تعلن نتائج القبول لرتبة رقيب وجندي

كلية نايف للأمن الوطني تعلن نتائج القبول لرتبة رقيب وجندي
0

تواصل – الرياض:

أعلنت كلية نايف للأمن الوطني عن نتائج القبول المبدئي للرتب العسكرية (رقيب , جندي)، وعلى جميع المقبولين مبدئياً إحضار المستندات الموضحة أدناه في الموعد المحدد لكل طالب.

وأوضحت الكلية أن المستندات المطلوبة:

1- الحضور بالزي الرياضي: بنطلون لون أسود، وفنيله لون أبيض ولا تحتوي على أي شعارات.
2- طباعة نموذج طلب التحاق بالخدمة العسكرية من الموقع، والقيام بتعبئته وتوقيعه من الجهات المختصة، وإحضاره في موعد المقابلة الشخصية.
3- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي والشهادات الإضافية المطلوبة للوظيفة.
4- صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية للطالب مع إحضار الأصل للمطابقة.
5- صورة واضحة ومكبرة من سجل الأسرة للمتقدم إذا كان متزوجا.
6- صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة لوالد الطالب.
7- صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لجد الطالب (إن وجد).
8- صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لولي أمر الطالب مع ما يثبت ذلك (في حال عدم وجود والده).
9- عدد 8 صور حديثة وملونة ومكشوف الرأس مقاس 4×6 بالزي السعودي وتكون الخلفية بيضاء.
10- ملف علاقي توضع فيه جميع الطلبات المذكورة أعلاه.

ونوهت كلية نايف للأمن الوطني بما يلي:

1- يجب التقيد بالموعد المحدد لكل متقدم.
2- يجب على المتقدم طباعة النموذج التالي وتعبئته وإحضاره في موعد المراجعة (اضغط هنا لتحميل النموذج)

لمشاهدة النتائج اضغط على هذا الرابط (هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فتح التقديم لرتبتي «جندي» و«جندي أول» في قوة الأمن والحماية الخاصة

فتح التقديم لرتبتي «جندي» و«جندي أول» في قوة الأمن والحماية الخاصة

إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي على رتبة جندي «الجوازات»

إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي على رتبة جندي «الجوازات»

قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول للمتقدمين على الوظائف العسكرية

قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول للمتقدمين على الوظائف العسكرية

إعلان نتيجة القبول على رتبة جندي بالأمن العام.. الاستعلام من هنا

إعلان نتيجة القبول على رتبة جندي بالأمن العام.. الاستعلام من هنا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل
تقارير وحوارات

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل

المزيد
تعلمت من مريم بنت عمران!
مقالات

تعلمت من مريم بنت عمران!

المزيد
الطوفان القادم (5)
مقالات

الطوفان القادم (5)

المزيد
البلوك نعمة !
تدوينات حرة

البلوك نعمة !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>