ضبط قارب يستخدم أدوات صيد مخالفة بجدة (صور)

تواصل – جدة:

ضبطت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة – بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالمحافظة – قارب صيد يستخدم أدوات صيد مخالفة لنظام الثروة السمكية (صخاوي/ قراقير) بمركز صروم جنوب محافظة جدة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن فرع الوزارة سوف يقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين؛ للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة ردة بن عبادل الزهراني، أن معدات الصيد التي تم ضبطها مخالفة للمقاسات المسموح بها، وأن كمية المصيد كانت بأنواع مختلفة من الأسماك.

وتم اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات بحق المخالفين حسب الأنظمة والتعليمات؛ لافتاً إلى أن الوحدة تقوم بعمل جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية، وحفاظاً على الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة.