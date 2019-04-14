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بالتنسيق مع المملكة.. الشرطة اللبنانية تُحبط تهريب 800 ألف قرص «كبتاجون»

بالتنسيق مع المملكة.. الشرطة اللبنانية تُحبط تهريب 800 ألف قرص «كبتاجون»
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تواصل – الرياض:

أحبطت الشرطة اللبنانية محاولة تهريب شحنة ضخمة من المخدرات بلغت قيمتها 12 مليون دولار، وذلك بالتنسيق مع السلطات في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشرطة اللبنانية، في بيان لها، أنه تمَّت مصادرة ما يزيد على 800 ألف قرص من حبوب الإمفيتامين “كبتاجون” المهربة في شاحنة مبردة تحتوي على 142 كيلوجراماً من المخدرات غير المشروعة.

وجاءت عملية ضبط المخدرات، عقب تمرير الجهات المختصَّة السعودية بلاغاً إلى السلطات اللبنانية، عن خطة لتهريب شحنة كبيرة من “الكبتاجون” إلى “دولة عربية” عن طريق البر.

 

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