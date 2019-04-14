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عصابة تنتحل صفة رجال أمن.. كشف لغز جرائم السلب على طريق الساحل بمكة
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تواصل – مكة المكرمة:

تمكن رجال التحري والبحث بشرطة الكعكية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، من كشف لغز سلب المارة على طريق الساحل.

وتلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة عدداً من البلاغات، تفيد بتعرض عددٍ من الأشخاص للاستيقاف والسلب من قِبل أشخاص آخرين، يستخدمون أجهزة لاسلكية وكلبشات، ويقتنصون ضحاياهم على طريق الساحل.

وتمثل أسلوب الجناة الإجرامي في استيقاف المركبة المراد سلبها، وإيهام الضحية بأنهم رجال أمن من خلال استخدام أجهزة اتصال لاسلكية، وحمل كلبشات، وتسجيل صوتي لنغمة الأجهزة الأمنية، ويقوم الجناة بسلب الضحية عن طريق التهديد بالسلاح، ثم مغادرة الموقع، وترك الضحية في حالة صدمة.

وتولى مركز شرطة الكعكية التحقيق في القضية، وتوافرت معلومات لدى بحث وتحري القسم عن وجود الجناة في إحدى المزارع بطريق الساحل؛ فتوجه رجال التحري والبحث بشرطة الكعكية إلى المزرعة، وقاموا بإغلاق مدخلها، ومحاصرة الجناة بداخلها، وتمكنوا من ضبط أحدهم.

وتبين أن الشخص المضبوط من أرباب السوابق، وقد اعترف الجاني بعددٍ من قضايا السلب، وتمكن الضحايا من التعرف عليه عن طريق طابور العرض بالنيابة.

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