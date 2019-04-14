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«المسند» يتوقع حالة مطرية جديدة تضرب 8 مناطق

«المسند» يتوقع حالة مطرية جديدة تضرب 8 مناطق
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل – فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن يشهد طقس الأربعاء المقبل حالة مطرية جديدة، لافتاً إلى أن تلك الحالة تستمر لعدة أيام.

وقال “المسند” عبر حسابه في “تويتر”: “الطقس اليوم مستقر وسماء صحوة، والحالة المطرية الربيعية غادرت ناحية شرق الجزيرة العربية وجنوبها، بانتظار حالة مطرية ربيعية جديدة يوم الأربعاء، قد تستمر بضعة أيام، وقد تتأثر بها مناطق (الرياض، القصيم حائل، مكة، الشرقية، عسير، ومرتفعات منطقتي نجران، جازان)”.

وأضاف: “درجة الحرارة لا تزال تفاجئنا باعتدالها حتى في وقت متأخر كشهر أبريل، وبوجه عام درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في الشرق والوسط والجنوب”.

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