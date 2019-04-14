الطائف.. وظائف أكاديمية بكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بعدة تخصصات

تواصل – الطائف:

أعلنت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بمحافظة الطائف عن رغبتها في شغل الوظائف الأكاديمية؛ للعمل بدرجة (معيد) في تخصص: (قرآن كريم، رياضيات؛ كيمياء، اقتصاد).

واشترطت الكلية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصص المحدد من جامعة سعودية أو جامعة أجنبية معترف بها؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– معيد.

التخصصات المطلوبة:

1 – قرآن كريم.

2 – رياضيات.

3 – كيمياء.

4 – اقتصاد.

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: (قرآن كريم، رياضيات؛ كيمياء، اقتصاد) من جامعة سعودية أو جامعة أجنبية معترف بها.

3 – أن لا يقل تقديره عن جيد جداً.

4 – أن يجتاز الإجراءات النظامية المحددة في لائحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات العسكرية.

موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/08/12هـ، وعلى من لديه الرغبة والمؤهل العلمي المطلوب وتتوفر فيه الشروط المحددة أعلاه التقدم ببيان سيرته الذاتية وصورة من مؤهلاته العلمية وصورة من شهادات الخبرة العملية (غير مستردة) على العنوان التالي:

1 – كلية الملك عبدالله للدفاع – الجوي – الطائف – العرفاء طريق الرياض.

2 – صندوق بريد (2965) الرمز البريدي (21944).

3 – هاتف (0127250000 – 0127250001).

4 – كما يتم إرسال نسخة إلكترونية على البريد الإلكتروني:Kaamc@rsadf.gov.sa