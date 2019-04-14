الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»

مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»

حولتها لحسابه بالخطأ.. «مقيم» يعيد لمواطنة 100 ألف ريال

حولتها لحسابه بالخطأ.. «مقيم» يعيد لمواطنة 100 ألف ريال

هل يزيد دعم «حساب المواطن» بعد ارتفاع البنزين؟.. توضيح رسمي

هل يزيد دعم «حساب المواطن» بعد ارتفاع البنزين؟.. توضيح رسمي

وفاة وإصابة 3 رجال أمن إثر اقتحام سيارة لنقطة تفتيش بحائل

وفاة وإصابة 3 رجال أمن إثر اقتحام سيارة لنقطة تفتيش بحائل

بشرى لحملة الثانوية.. وظائف بمختلف منافذ جمارك المملكة

بشرى لحملة الثانوية.. وظائف بمختلف منافذ جمارك المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمارك السعودية عن توفر وظائف في مختلف منافذ المملكة على مسمى (أخصائي وسائل حية) (للرجال فقط)، واشترطت الجمارك أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الثانوية العامة بتقدير جيد كحد أدنى.

شروط القبول
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الثانوية العامة بتقدير جيد كحد أدنى.
3 – أن لا يتجاوز عمر المتقدم 28 سنة ميلادية.
4 – أن لا يقل الطول عن 165 سم، ولا يزيد الوزن عن 70 كجم.
5 – أن يكون لائقاً صحياً وبدنياً وفقاً للفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية.
6 – اجتياز الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها الهيئة العامة للجمارك.
7 – اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/04/14م ولمدة 14 يوماً.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وظائف نسائية شاغرة بـ«التدريب التقني».. في كافة المناطق

وظائف نسائية شاغرة بـ«التدريب التقني».. في كافة المناطق

«الخطوط السعودية» تطلب محاسبين للتوظيف.. إليك التفاصيل

«الخطوط السعودية» تطلب محاسبين للتوظيف.. إليك التفاصيل

مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف إدارية وصحية لمختلف المؤهلات

مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف إدارية وصحية لمختلف المؤهلات

«البيئة» تدعو المتقدمين على وظائفها لمطابقة بياناتهم

«البيئة» تدعو المتقدمين على وظائفها لمطابقة بياناتهم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل
تقارير وحوارات

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل

المزيد
تعلمت من مريم بنت عمران!
مقالات

تعلمت من مريم بنت عمران!

المزيد
الطوفان القادم (5)
مقالات

الطوفان القادم (5)

المزيد
البلوك نعمة !
تدوينات حرة

البلوك نعمة !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>