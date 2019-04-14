بشرى لحملة الثانوية.. وظائف بمختلف منافذ جمارك المملكة

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أعلنت الجمارك السعودية عن توفر وظائف في مختلف منافذ المملكة على مسمى (أخصائي وسائل حية) (للرجال فقط)، واشترطت الجمارك أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الثانوية العامة بتقدير جيد كحد أدنى.

شروط القبول

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الثانوية العامة بتقدير جيد كحد أدنى.

3 – أن لا يتجاوز عمر المتقدم 28 سنة ميلادية.

4 – أن لا يقل الطول عن 165 سم، ولا يزيد الوزن عن 70 كجم.

5 – أن يكون لائقاً صحياً وبدنياً وفقاً للفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية.

6 – اجتياز الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها الهيئة العامة للجمارك.

7 – اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/04/14م ولمدة 14 يوماً.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).