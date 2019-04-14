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«سار» تعلن مواعيد جديدة ورحلات إضافية لقطار الشمال في رمضان

«سار» تعلن مواعيد جديدة ورحلات إضافية لقطار الشمال في رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عن تحديث مواعيد رحلات قطار الشمال للركاب (النهاري والليلي) بين محطاتها خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المدير العام للاتصال المؤسسي والتسويق عمار النهدي، أن جدول الرحلات الذي يبدأ غرة رمضان الموافق 5 مايو، طرأ عليه تحديث في مواعيد الرحلات، لافتاً إلى أن موعد الرحلة الأولى من محطة الرياض سيكون في الساعة الثانية ظهراً وصولاً إلى محطة حائل عند الساعة 6:36 مساءً مروراً بكل من المجمعة والقصيم.

وأكد أن موعد رحلة العودة من حائل إلى الرياض مروراً بالمحطات الوسطية، سيكون عند الساعة 8:45 مساءً حتى الوصول إلى الرياض في الـ 1:26 بعد منتصف الليل.

وأشار النهدي، إلى أن شركة “سار” وتلبيةً للطلب المتزايد على رحلات قطار الشمال سوف تُدرِج رحلات إضافية أخرى لجميع الوجهات حرصاً منها على الإيفاء بمتطلبات واحتياجات المسافرين، تتزامن مع أواخر شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد أن “سار” تحرص من خلال جدول رحلاتها الرمضانية إلى مراعاة خصوصية الشهر الكريم، داعياً العملاء الراغبين في الحجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، أو استخدام تطبيق الجوال، أو زيارة إحدى محطات الركاب، متمنياً للمسافرين بقطارات “سار” رحلات سعيدة وممتعة خلال الشهر الفضيل.

وكشف النهدي عن إدراج رحلتين جديدة لمحطة المجمعة، مؤكداً أنه بإمكان سكان محافظة المجمعة الحجز من وإلى محطة المجمعة على الرحلات الجديدة، والوصول لجميع الوجهات على خط الشمال.

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