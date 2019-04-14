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مسؤول بـ«التعليم» يكشف عن خطة جديدة بشأن «المقاصف المدرسية»
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تواصل – الرياض:

كشف وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور نامي بن مفرج الجهني، عن خطة جديدة لوزارة التعليم لتطوير المقاصف المدرسية والارتقاء بها، حيث تشمل الخطة تحسينات في البيئة المدرسية، وتحسينات في المشغل، وتحسينات في الأكل الذي يقدم للطلاب.

وأضاف الجهني، في كلمته خلال تدشينه اللقاء السابع لمديري خدمات الطلاب في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، “نسعى من خلال اللقاء السابع لمديري خدمات الطلاب في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات إلى إيجاد مسمى جديد للمقاصف، لا نريد مسمى “مقصف” الذي ارتبط بصورة ذهنية غير جيدة في عقولنا.

وتابع “نعمل مع شركة تطوير على خطة أكثر نضجاً وفاعلية وأكثر خدمة لأبنائنا الطلاب، ولدينا مساحة لاستغلال الفرص، هذه مسؤوليتكم، وسنقدم لكم في الوزارة كل التسهيلات لخدمتهم”.

وأشار الجهني إلى أن لقاء خدمات الطلاب السابع يهتم بعدة محاور تهتم بخدمة الطالب والطالبة، أهمها: التغذية المدرسية، والنقل المدرسي، مضيفاً أن الوطن أعطانا الكثير وطلابنا يستحقون منا الكثير، ونحن في خدمتهم”.

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