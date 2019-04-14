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«غاز البوتان» يحيل مجموعة من الشباب للنيابة العامة 

«غاز البوتان» يحيل مجموعة من الشباب للنيابة العامة 
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب استنشاق غاز البوتان في إحالة مجموعة من الشباب للنيابة العامة، حيث أحالت النيابة، عينة من الغاز لمركز مخبري معتمد للاستعانة بأحدث التكنولوجيا لمعرفة ماهيته وتأثيره على قدرات متعاطيه العقلية والنفسية، وذلك بعد ضبط عدد من الشبان أثناء استنشاقهم له، وزعمهم أنه يخلق الضحك والسعادة.

وأوضحت النيابة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الغاز من المواد المذيبة الطيارة السامة، يسبب نوعاً من الإدمان، ويؤثر على الجهاز التنفسي ويؤدي إلى حالات تسمم حاد، وله تأثير مرَكّز على الجهاز العصبي، حيث يشعر المستنشق بشيء من النشوة، ليعتمد عليه ويستخدمه دوماً حتى الإدمان.

وأشارت إلى أنه ينتج عن استنشاقه اضطرابات نفسية وسلوكية؛ وهو من أخطر أنواع الإدمان الخفي، وتكمن خطورته في سرعة تأثيره؛ لأنه يدخل من الرئتين مباشرة إلى مجرى الدم دون أن يمر على المعدة؛ ما يسبب تلفاً لعضلة القلب ويعرض متعاطيه إلى أزمات قلبية مفاجئة وتلف لخلايا المخ.

وحققت النيابة مع الشبان لاستنشاقهم البوتان، بعد حيازتهم 6 عبوات منه، استُخدمت منها 4، وعُثر على شماغين مبللين بذات الغاز، فأقروا بحوزتهم واستنشاقهم له لكونه يثير الضحك، علماً أنه يباع في أسطوانات كمصدر للوقود لاستخدامه في الطبخ والتخييم، ويطلَق عليه الغاز المسال.

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