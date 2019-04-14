«كاتب»: تغطية سندات أرامكو بـ 9 أضعاف يعكس ثقة العالم في المملكة

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سلط الكاتب راشد الفوزان الضوء على طرح عملاق النفط السعودي “أرامكو” سندات بقيمة 12 مليار دولار، والتي تم تغطيتها من المستثمرين بما يقارب 10 مرات.

وأوضح الكاتب في مقال له بصحيفة “المدينة” أن التغطية «الدولية» لها دلالات اقتصادية واستثمارية كبيرة، فهي تعبر عن رغبة وقوة المستثمرين في الاستثمار بهذه السندات ذات العائد المرتفع والمضمون، مشيرا إلى أن المستثمر لن يضخ أمواله بأي سندات حتى وإن كانت ذات عائد مرتفع ما لم يملك الثقة والأمان بهذه السندات كـ «شركة ودولة» حين تكون سيادية.

ولفت إلى أن سندات أرامكو تمت تغطيتها بأكثر من 100 مليار دولار، وهو مؤشر على قراءة مستقبلية، حين يكون التوجه بطرح أرامكو للاكتتاب العام بطرح نسبة منها مستقبلاً وقريباً، فهذه التغطية تصويت وتعبير عن رغبة المستثمرين وثقة بها، والأهم أيضاً أن السندات بأفضل الأسعار لأرامكو وهذا ما يعزز قوة الملاءة المالية والاستثمارية للشركة.

وأضاف قائلا: “ونحن نتطلع اليوم لأرامكو أنها أصبحت خارج نطاق شركات البترول التقليدية، فقد أصبحت تستحوذ، وتتوسع، وتنوع في نشاطها وأدائها، وأصبحت تحقق تكاملاً مع شركات إما بشراكات «داو» أو استحواذ «سابك» أو استثمارات «الصين والهند كمثال» وهذا ما يضع أرامكو بأن تصبح أكثر توسعاً ونفوذاً في الأسواق الدولية ولا ترتكز فقط على البترول التقليدي الخام”.