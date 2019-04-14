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تفويض أمناء المناطق باعتماد محاضر «العقارات البلدية»

تفويض أمناء المناطق باعتماد محاضر «العقارات البلدية»
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تواصل – الرياض:

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي بتفويض أمناء المناطق والمحافظات باعتماد محاضر تأجير العقارات البلدية وتوقيع عقودها وفقًا لأحكام لائحة التصرف بالعقارات البلدية إذا كانت قيمتها في حدود الصلاحيات المفوضة لهم، وكذلك الاستمرار في اعتماد إلغاء عقود إيجارات العقارات البلدية إذا كانت قيمتها في حدود الصلاحيات المفوضة.

وأشار التوجيه إلى أن المقصود بالأنشطة الاستثمارية للبلديات هو ما تسمح به الأنظمة والتعليمات لممارسة نشاط تجاري أو خدمي معين من قبل المستثمرين عن طريق تأجيرهم الأراضي والعقارات المملوكة للبلديات شريطة أن تكون مخططة ومخصصة لممارسة هذه الأنشطة.

عقارات وأراض في دائرة الاختصاص
أسواق النفع العام.
المحلات التجاريـة.
حظائر المـواشي.
المســالـخ.
المخـابز الآليـة.
مواقع اللوحات الإعلانية.
الحدائق العامة والمنتزهات.
مدن الملاهي ومراكز الترفيه.
صالات الأفـراح.
حـدائق الحيـوان.
محطات وقود السيارات.
معارض بيع السيارات.
مـواقـف السيارات.
المستـودعـات والمخـازن.
الـورش المهنيـة.
المشاتـل الزراعيـة.
مراكز توزيع الغاز.

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