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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إيران إلى 76 قتيلاً.. مليارا يورو خسائر

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إيران إلى 76 قتيلاً.. مليارا يورو خسائر
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تواصل – فريق التحرير:

تسببت الفيضانات التي تجتاح إيران منذ شهر تقريباً بمقتل 76 شخصاً وبأضرار تقدر بحوالي ملياري يورو.

وقال معهد الطب الشرعي الإيراني في بيان نشر على موقعه: “ارتفع عدد القتلى إلى 76 قتيلاً بمقتل خمسة أشخاص جراء الفيضانات في مقاطعة خوزستان وآخر في محافظة إيلام”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية عبد الرحمن فضلي قوله إن 25 من أصل 31 محافظة في البلاد وأكثر من أربعة آلاف قرية في مختلف أنحاء البلاد تأثرت بالفيضانات.

وأوضحت أن الأضرار تراوحت بين 300 ألف مليار و350 ألف مليار ريال (ما بين مليارين ومليارين و25 مليون يورو).

 

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