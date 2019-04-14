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تمارين رياضية بسيطة تخلصك من «السمنة» والدهون

تمارين رياضية بسيطة تخلصك من «السمنة» والدهون
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تواصل – وكالات:

قال معهد الجودة في القطاع الصحي إن الرياضة سلاح فعال لمحاربة السِمنة المفرطة، إلى جانب تعديل النظام الغذائي.

وأوضح المعهد الألماني أن المصاب بالسِمنة المفرطة ينبغي أن يخضع لبرنامج رياضي يمزج بين تمارين تقوية العضلات، وحمل الأثقال ورياضات قوة التحمل، مثل المشي السريع، والركض، وركوب الدراجات الهوائية والسباحة، بالإضافة إلى الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية مثل صعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد.

ويساعد البرنامج الرياضي المتكامل على حرق الدهون والسعرات الحرارية وبناء الكتلة العضلية الخالية من الدهون من ناحية، ويعمل على تقوية القلب والأوعية الدموية من ناحية أخرى.

ولتحقيق نتائج إيجابية ينبغي ممارسة البرنامج الرياضي بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعياً لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة.

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