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«الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وتبوك
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تواصل – فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، من نشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة جازان، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بهيئة الأرصاد تنبيهاً متقدماً بنشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات تيماء وضباء والبدع وأملج والوجه والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، سالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هبوب العواصف الرملية التي تحد من مستوى الرؤية خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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