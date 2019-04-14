157 طالباً يؤدون اختبارات نظام التسريع بالمنطقة الشرقية

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انطلقت اليوم الأحد، اختبارات نظام التسريع للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات لتعليم المنطقة الشرقية، وذلك في مركز رعاية الموهوبين بالدمام للطلاب، والابتدائية الخامسة للبنات.

وأوضح المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن المتقدمين لاختبارات نظام التسريع في المنطقة بلغ 29 طالباً و43 طالبة بالمرحلة الابتدائية، و25 طالباً و60 طالبة بالمرحلة المتوسطة.

وأشار إلى أن هذا النظام الذي اعتمدته الوزارة للطلبة يخص الذين تميزوا بتفوق أكثر من العادي، حيث إن هذا النظام سيساعدهم نفسيا واجتماعيا على استثمار قدراتهم ومواهبهم في وقت مبكر ليكونوا كفاءة مميزة تخدم الوطن في شتى مجالات الحياة.

وعن معايير تطبيق النظام على المراحل والصفوف، بيّن الباحص، أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية سيكون من الصف الرابع إلى الصف السادس ويختبر في مقررات الصف الخامس بكامل المقرر للفصلين الدراسيين ويسرع الطالب أو الطالبة في المرحلة الدراسية مرة واحدة فقط، وهو خاص بالذين يتقنون جميع المهارات المقررة في المواد الدراسية بوقت مبكر وبطريقة متميزة عن أقرانهم. وعن معايير تطبيق النظام على المراحل والصفوف، بيّن الباحص، أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية سيكون من الصف الرابع إلى الصف السادس ويختبر في مقررات الصف الخامس بكامل المقرر للفصلين الدراسيين ويسرع الطالب أو الطالبة في المرحلة الدراسية مرة واحدة فقط، وهو خاص بالذين يتقنون جميع المهارات المقررة في المواد الدراسية بوقت مبكر وبطريقة متميزة عن أقرانهم.

أما في المرحلة المتوسطة فالصفوف التي يتم التسريع فيها من الصف الأول إلى الثالث ويختبر في مقررات الصف الثاني وهي خاصة بالطلاب والطالبات الذين يحصلون على معدل عام 97% فأكثر في كل مادة من المواد الدراسية المقررة في السنة الدراسية التي يرشح فيها للتسريع على ألا يقل معدله التراكمي النهائي عن 98%.

وأوضح أن المواد التي سيجري فيها الاختبار للمرحلة الابتدائية في الصف الخامس؛ التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الاجتماعية والرياضيات والعلوم، والمرحلة المتوسطة الصف الثاني المتوسط التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الاجتماعية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.