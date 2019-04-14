المدينة.. إنقاذ «حامل» بعد إصابتها بفشل حاد بالجهاز التنفسي

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أنهى فريق طبي في المدينة المنورة ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز في الرياض، معاناة مواطنة مريضة بعدما أصيبت بفشل حاد بالجهاز التنفسي نتيجة التهاب فيروسي حاد وهي في شهرها السادس من الحمل أدّى إلى سرعة تحويلها من أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة المنورة إلى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض؛ وذلك لحاجتها لجهاز «الإكمو» المتطور الذي يقوم بتعويض عمل القلب والرئتين حتى تتماثل للشفاء.

واستمرت المريضة على الجهاز أكثر من شهر تبعه شهرٌ آخر للنقاهة، ثم تابعت المريضة حملها في مستشفى الولادة بالمدينة المنورة حتى تمت ولادتها وهي في صحة وعافية، وتم تنويم الطفلة بالحضانة لتتلقى كامل الرعاية حتى يكتمل وزنها إلى المستوى الطبيعي.

وقدم مدير عام الشؤون الصحية بالمدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي تهنئة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وشكره لإدارات الشؤون الصحية بالمدينة والرياض ولمستشفيات وزارة الصحة على هذه الجهود الكبيرة التي ساهمت في إنقاذ حياة المريضة وطفلتها.