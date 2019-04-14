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التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل

التسجيل في الروضات الحكومية عبر «نظام نور».. المستندات المطلوبة ورابط التسجيل
نظام نور
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تواصل – فريق التحرير:

بدأ اليوم الأحد (تسجيل رياض الأطفال 1441-1440) عبر نظام نور في الروضات الحكومية السعودية المعتمدة من الوزارة التعليمية، وفقا لما أعلنته الإدارة العامة للطفولة المبكرة، وذلك بعد إتمام الوزارة كافة الإجراءات والتحديثات اللازمة في موقع نور الرسمي.

وأتمت وزارة التعليم جميع التحديثات الضرورية المتعلقة بتسجيل رياض الأطفال  عبر رابط نظام نور، إذ قامت بتحديد موعد تسجيل الطفولة المبكرة عبر بوابة النظام وفقاً لعدد من المراحل عبر إنشاء وفتح حساب ولي الأمر على “نور”.

موعد التسجيل

تقرر أن يتم بدأ موعد تسجيل رياض الأطفال للعام الدراسي السعودي والذي يبدأ في 02-01-1441 هجرياً من التاريخ (14 إبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 ميلادياً)، وذلك لجميع المستويات:

– المستوى الأول لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (3) أعوام ولم يتموا عمر الـ (4) أعوام.

– المستوى الثاني لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (4) أعوام ولم يتموا عمر الـ (5) أعوام.

– المستوى الثالث لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (5) أعوام ولم يتموا عمر الـ (6) أعوام.

يذكر أن بوابة نظام نور سوف يتم فتها للمرة الأولي لـتسجيل رياض الأطفال إلكترونياً في الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة من الوزارة التعليمية بالمملكة العربية السعودية، إذ سيكون في إمكان الآباء القيام بتسجيل أبنائهم عبر حسابات أولياء الأمور عبر “موقع نور”.

تجدر الإشارة إلى قيام الإدارة العامة للطفولة المبكرة بدعوة جميع أولياء الأمور في جميع المناطق التعليمية بالبلاد مؤخراً للاستعداد لتسجيل أبنائهم في الروضات، وذلك عبر إنشاء حساب ولي أمر في موقع نظام نور ومن ثم إتمام التفعيل وإكمال كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالتسجيل في نور.

كما طالت الأهالي أن يقوموا بتحديد أسماء عدداً من الروضات لتسجيل مراحل الطفولة فيها وفقاً للشواغر المطروحة في كل روضة على حدة عبر (رابط موقع نظام نور).

شروط التسجيل

لإتمام التسجيل في رياض الأطفال للعام 1440-1441هـ، لا بد من إتمام عملية التسجيل الإلكتروني ومن ثم توفير أوراق تسجيل الطفل من قبل ولي الأمر وهي:

– توفير ملف بلاستيكي.

– إحضار صورة للطفل أو الطفلة.

– إحضار صورة عن بطاقة العائلة مع الأصل.

– إحضار صورة عن بطاقة الهوية الوطنية “وجهين”.

– إحضار شهادة الميلاد الخاصة بالطالب (الطفل).

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