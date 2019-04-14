اعرف حقوقك الائتمانية وفق نظام المعلومات ولائحته التنفيذية

تواصل – واس:

نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المحامين، أمس، لقاءً مفتوحاً بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، لإلقاء الضوء على حقوق المستهلك المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وذلك بمقر الغرفة.

بدوره، استعرض رئيس إدارة الشؤون القانونية في سمة سلطان الصامل، أبرز الحقوق الائتمانية للمستهلك، مؤكداً على حق المستهلك في الاعتراض على معلوماته الائتمانية في تقريره الائتماني ضمن الحالات التي ذكرتها اللائحة التنفيذية، والمتمثلة في تأخر عضو سمة عن تحديث المعلومات مدة تتجاوز 7 أيام عمل، أو إذا اشتمل التقرير على معلومة غير صحيحة أو غير مكتملة، أو إذا بقيت المعلومة السلبية في التقرير مدة تجاوزت خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية، أو إذا استعلم أحد أعضاء سمة عن تقرير المستهلك دون موافقته، أو إذا اشتمل التقرير على شيك مرتجع تمت تسويته ولم يحدث البنك المعلومة.

وأوضح رئيس لجنة المحامين بالغرفة محمد الزامل، أن محاور اللقاء شملت مسيرة (سمة) في السوق السعودية، وأدوارها، ومسؤولياتها وأهمية التقرير الائتماني ومكوناته الرئيسة، وحقوق المستهلك الواردة في نظام المعلومات الائتمانية، واللائحة التنفيذية المقرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، مؤكداً أن اللقاء يأتي ضمن جهود اللجنة للتعريف بحقوق المستهلك، والمساهمة بشكل فعلي بنشر الثقافة الائتمانية مع سمة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لسمة سويد الزهراني، أن حقوق المستهلك تأتي ضمن أولوياتهم التي يسعون دائماً للحفاظ عليها وصيانتها، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي ضمن البرامج التوعوية التي أقرتها سمة مع كافة الجهات ذات العلاقة، في ظل حرص سمة على الالتزام بمبادئ الحياد التام، وعدم تدخلها في القرارات التمويلية، واقتصار دورها على توفير المعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة.