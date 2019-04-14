أجور العاملات «المخالفات» تتضاعف إلى 4 آلاف ريال قبيل رمضان.. ما السبب؟

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كشف مختصون عن ارتفاع أجور العاملات المخالفات في السوق السوداء قبيل شهر رمضان بنسبة تزيد على 100%، مشيرين إلى أربعة أسباب ساهمت في تلك الزيادة.

وأوضح المختصون، أن أجور العاملات المخالفات وصلت إلى 4 آلاف ريال شهرياً، بعد أن كانت ألفين فقط، فيما تتراوح أجور العاملات النظاميات ما بين الـ800 إلى 2000 ريال.

وأشار المختصون وفقا لـ”المدينة” إلى 4 أسباب ساهمت في تلك الزيادة، وهي: تعثر ملف الاستقدام بوزارة العمل لمدة 6 سنوات، وعدم توفير العاملات النظاميات، ومحدودية الدول المستقدم منها، إضافة إلى زيادة الإقبال على العاملات في شهر رمضان بنحو 50%.

وأفاد أصحاب مكاتب استقدام، أن ارتفاع أجور العاملات المخالفات دفع العاملات النظاميات أيضا إلى الهروب إلى السوق السوداء، أو اتفاقهن مع كفلائهن بالعمل الإضافي.